Лилия Ребрик поделилась 3 лучшими вариантами летних образов

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик обожает делиться со своими фанатами стильными образами. На этот раз она продемонстрировала сразу 3 образа, которые станут идеальными вариантами для летнего сезона, сообщает 24 Канал.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик хорошо разбирается в трендах и часто показывает образы на странице в инстаграме. Звезда поделилась, что считает лето любимым сезоном года, так как в этот период чувствует себя как никогда красивой.

По случаю начала летнего сезона 2021 года Лилия Ребрик решила продемонстрировать 3 безупречных и лучших варианта образов.

"Они – универсальные и пригодятся каждой женщине независимо от типа фигуры" , – отметила телеведущая.

3 лучших образа от Лилии Ребрик

Легкий сарафан.

Для первого аутфита телеведущая выбрала длинный лавандовый сарафан, который совместила с бежевыми кроссовками. Лилия Ребрик отметила, что это может быть как casual, так и исходный вариант. Варьировать стиль можно с помощью обуви или верхней одежды.

Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Льняной или котоновий костюм

Второй образ звезды состоял из розового костюма и белого атласного топа. Удачными дополнениями стали аксессуары – длинные серьги-подвески и белая кожаная сумочка. Актриса отметила, что эта одежда легкая, а потому будет очень удобной в жару.

Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Шорты и футболка

Для третьего образа Лилия Ребрик примерила легкий бежевый костюм, состоящий из топа, мини-шортов и легкой кофточки сверху. Телеведущая уверена, что это – классика любого лета.