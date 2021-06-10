СБУ раскрыла преступную группировку, переправлявшую мигрантов и контрабанду

Контрразведчики СБУ в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров, сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

Сотрудники СБУ задержали двоих злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств. В частности, обнаружены и изъяты:

более 5000 пачек сигарет;

5 гранат РГД с запалом, ручная кумулятивная граната РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом;

10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов.

Следователи органов безопасности начали уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Мероприятия проводились во взаимодействии с ГВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.