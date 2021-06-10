Facebook разрешит большинству сотрудников остаться на удаленке

СЕО Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания позволит работать из дому всем сотрудникам, которые могут выполнять свои задачи удаленно, сообщает УНИАН.

Об этом Цукерберг объявил в записке для сотрудников, в которой изложил планы компании по созданию гибридного офиса и удаленной установки.

"За последний год мы узнали, что хорошую работу можно выполнять где угодно, и я еще более оптимистичен в отношении возможности масштабной удаленной работы, особенно по мере того, как технологии видеосвязи и виртуальной реальности продолжают улучшаться" , — написал Цукерберг.

Сотрудников, которые хотят работать в офисе попросят приходить как минимум на половину рабочих дней. Также Facebook планирует организовывать регулярные личные встречи для офисных и удаленных сотрудников, «чтобы поддерживать отношения».

Кроме того, сотрудники смогут запрашивать удаленную работу в других странах. В частности, компания разрешит сотрудникам из США запрашивать удаленную работу в Канаде, а сотрудникам в Европе — запрашивать удаленку в Британии, сообщил изданию представитель Facebook.