ЕС рассматривает Россию только как участника войны на Донбассе, – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, сообщает УНИАН.

Мишель сказал об этом на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по случаю участия руководства Евросоюза в саммите "Большой семерки", который начинается завтра.

"Россия будет одной из главных тем. Партнеры G7 имеют единое мнение о разрушительных действиях РФ. ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС", – подчеркнул Мишель.

Он напомнил, что на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию Евросоюза относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Я повторяю, что мы воспринимаем Россию как сторону конфликта, а не как посредника. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Россией Крыма", – заявил Мишель.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится в городке Карбис Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии 11-13 июня.