Chevrolet Corvette обновился и получил новую версию

Американская компания Chevrolet подготовила обновления для своего легендарного спорткара Corvette Stingray. Кроме того, в семействе появится новая лимитированная версия IMSA GTLM Championship Edition, сообщает Обозреватель.

Систему впрыска атмосферного 6,2-литрового атмосферного V8 модернизировали, а также перенастроили блок управления мотором. Это позволило добавить модели еще 5 "лошадок", к имевшимся в табуне 490-м. Также изменены настройки системы Active Fuel Management, что позволило расширить диапазон оборотов, в котором она может отключать часть цилиндров для экономии топлива и снижения вредных выбросов.

Corvette Stingray предлагается в двух вариантах – купе и кабриолет. Источник: media.chevrolet.com

Кроме того, для Corvette Stingray 2022 модельного года подготовили три новых цвета кузова: Hypersonic Gray, Caffeine и Amplify Orange Tintcoat.

Лимитированную версию Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition изготовят тиражом 1000 экземпляров. Источник: media.chevrolet.com

Но и это еще не все. В семействе появилась лимитированная версия Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition. Таких- машин будет изготовлено всего 1000 экземпляров в честь болидов Corvette C8.R заводской команды Chevrolet. Все экземпляры будут изготовлены в комплектации 3LT и получат пакет Z51 Performance Package. Узнать новинку можно по оригинальным аппликациям Corvette Racing. Автомобиль будет предложен только в двух цветовых схемах – желтым кузовом Accelerate Yellow с серым полосами и серым кузовом Hypersonic Gray с желтым декором.

Автомобиль будет предложен только в двух цветовых схемах – желтым кузовом Accelerate Yellow с серым полосами и серым кузовом Hypersonic Gray с желтым декором. Источник: media.chevrolet.com

В списке опций – карбоновые спойлеры, боковые юбки и корпуса зеркал, желтые тормозные суппорта, черные диски Trident с логотипом Corvette Racing "Jake". В салоне установлены "ковши" GT2 с желтыми ремнями безопасности, а также декоративная номерная плакетка C8.R Special Edition. В комплекте – защитный чехол от непогоды.

Стоимость обновленного Chevrolet Corvette Stingray стартует с отметки $62 195 за купе и от $69 695 – за кабриолет. За версию IMSA GTLM Championship Edition придется заплатить на $6595 больше.