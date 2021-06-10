УЕФА запретил слоган "Героям слава!" на форме сборной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!" Напомним, что на нее также нанесена карта нашей страны с Крымом, сообщает Обозреватель.

Как информирует издание "Чемпионат", очертания полуострова останутся на форме подопечных Андрея Шевченко, поскольку в Организации Объединенных Наций (ООН) признают именно такие границы Украины. Надпись "Слава Украине!" также не будет запрещена, поскольку как отдельное словосочетание она не несет политический смысл.

Отмечается, что слоган "Героям слава!" не может находиться на футболке, поскольку в комбинации со "Слава Украине!" он имеет явный политический подтекст.

Напомним, что в России возмутились из-за новой экипировки нашей сборной и призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020. Изначально в организации ответили, что форма подопечных Андрея Шевченко не нарушает ее правила и уже была утверждена.

Несмотря на это, Российский футбольный союз (РФС) подал официальный протест в УЕФА, в котором попросил функционеров еще раз оценить нашу экипировку.