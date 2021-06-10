Дело Стерненко: судьи уходят в отставку

Двое судей из коллегии, которая рассматривала дело активиста Сергея Стерненко, уходят в отставку, сообщает Слово и дело.

"Двое судей Кадегроб и Прибылова из коллегии, которая рассматривала дело Сергея Стерненко о "разбое за 300 грн", уходят в отставку", - говорится в сообщении.

Как известно, в феврале суд приговорил одесского активиста Сергея Стерненко до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Активист подал апелляцию. В марте Одесский апелляционный суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

В мае Одесский апелляционный суд огласил решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении человека, разбое и хранении оружия.