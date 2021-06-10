Товарооборот с Британией вырос на 40%

Товарооборот Украины с Соединенным Королевством с момента запуска зоны свободной торговли (ЗСТ) увеличился на 41,5% против соответствующего периода в прошлом году, сообщает Экономическая правда.

Так, 9 июня состоялось первое учредительное заседание Торгового комитета в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сотрудничество с Великобританией в рамках Соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле. С начала функционирования зоны свободной торговли объем товарооборота между нашими странами составил 885,1 млн долл. США.