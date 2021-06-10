COVID-документы для удачного пересечения границы: информация от ГПСУ
Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены документы при пересечении границы. В частности, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане и каким требованиям должны отвечать тесты на коронавирус, сообщает РБК-Украина.
По информации ведомства, для удачного пропуска через границу экспресс-тест на определение COVID-19 должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилия пациента;
- название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т. д.);
- тип исследования;
- дату и время забора материала;
- результат теста (отрицательный, положительный)
- страну проведения исследования;
- название учреждения, выдавшего результат теста;
- уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т. д.).
Отмечается, что результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, что делало тестирование.
В то же время документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получено курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.
Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, где была проведена вакцинация от COVID-19.
Граждан призывают учитывать, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.
По данным ведомства, в такой перечень входят такие вакцины:
- BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием "Комирнати")
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Астразенека")
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Ковишилд")
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием "Коронавак").
Известно, что в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.