COVID-документы для удачного пересечения границы: информация от ГПСУ

Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены документы при пересечении границы. В частности, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане и каким требованиям должны отвечать тесты на коронавирус, сообщает РБК-Украина.

По информации ведомства, для удачного пропуска через границу экспресс-тест на определение COVID-19 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия пациента;

название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т. д.);

тип исследования;

дату и время забора материала;

результат теста (отрицательный, положительный)

страну проведения исследования;

название учреждения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т. д.).

Отмечается, что результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, что делало тестирование.

В то же время документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, где была проведена вакцинация от COVID-19.

Граждан призывают учитывать, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.

По данным ведомства, в такой перечень входят такие вакцины:

BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием "Комирнати")

(зарегистрировано в Украине под названием "Комирнати") AZD1222 производства AstraZeneca /Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Астразенека")

/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Астразенека") Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Ковишилд")

(ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "Ковишилд") Ad26.COV2.S производства Janssen ;

; mRNA-1273 производства Moderna ;

; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm /BIBP;

/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием "Коронавак").

Известно, что в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.