У Зеленского отреагировали на заявление Путина о подлетном времени ракет

В Офисе президента считают, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможное вступление Украины в НАТО станет "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут, "пропагандистской накачкой" для внутренней российской аудитории. Об этом ﻿заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

"Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", – сказал он.

В Офисе президента расценивают заявление Путина о "красных линиях" только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.

"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", – подчеркнул Подоляк.

"Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", – добавил он.

Советник руководителя Офиса президента указал на то, что Украина всегда говорит о комплексе мер под названием безопасность и считает, что именно Альянс может дать нам дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет" .

"РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания", – резюмировал Подоляк.

Заявление Путина о вступлении Украины в НАТО

9 июня президент России Владимир Путин в эфире российского телевидения назвал возможное вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска (города Днепра – прим. ред.) до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?" – отметил он.