Три признака, что у вас в будущем разовьется артрит

При ревматоидном артрите иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, что приводит к боли и отеку. До развития состояния могут появиться признаки того, что вы находитесь в группе риска, сообщает U-News.

Исследование, опубликованное в The Journal of Rheumatology, выявило наиболее прогностические индикаторы развития состояния. Авторы обнаружили, что опухшие суставы, утренняя скованность и эрозии костей являются «наиболее эффективными предикторами будущего развития» ревматоидного артрита.

По мере прогрессирования болезни симптомы часто распространяются на запястья, колени, лодыжки, локти, бедра и плечи, поясняет клиника Мэйо.

«В большинстве случаев симптомы проявляются в одних и тех же суставах с обеих сторон вашего тела», — заявляет медицинский орган.

В нем объясняется, что около 40% людей, страдающих ревматоидным артритом, также испытывают признаки и симптомы, не связанные с суставами.

Есть несколько факторов, которые могут увеличить риск развития ревматоидного артрита.

По данным NHS (Великобритания), есть некоторые свидетельства того, что ревматоидный артрит может передаваться в семье, хотя считается, что риск его наследования невелик, поскольку считается, что гены играют лишь небольшую роль в этом состоянии.

Другие возможные факторы риска включают:

Гормоны — ревматоидный артрит чаще встречается у женщин, чем у мужчин, что может быть связано с действием гормона эстрогена, хотя эта связь не доказана.

Курение — некоторые данные свидетельствуют о том, что люди, которые курят, имеют повышенный риск развития ревматоидного артрита.

Можно ли это лечить?

К сожалению, от ревматоидного артрита нет лекарства, но есть проверенные способы облегчить симптомы. Упражнения могут показаться отталкивающими, если вы испытываете проблемы с суставами, но было доказано, что они приносят прямую пользу. Исследования показывают, что упражнения помогают облегчить симптомы ревматоидного артрита и улучшить повседневное функционирование.

Если вам нужны дополнительные рекомендации, физиотерапевт может посоветовать вам подходящие типы упражнений.