В Украине могут появиться платные тесты ВНО
Министерство образования и науки издало приказ о некоторых вопросах проведения в 2022 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, сообщает Оp.ua.
Со следующего года участники тестирования смогут дополнительно сдать ВНО за свой счет.
В документе указано, что ВНО в 2022 году будет проводиться с 23 мая по 15 июля.
Участник внешнего оценивания имеет право пройти тестирование:
- за счет средств государственного бюджета не более чем из пяти учебных предметов из Перечня
- за счет средств физических и юридических лиц в установленном законодательством порядке дополнительно, сверх установленного количества учебных предметов
Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО:
- Украинский язык;
- Украинский язык и литература;
- Математика (задания уровня стандарта);
- Математика;
- История Украины;
- Английский язык;
- Испанский язык;
- Немецкий язык;
- Французский язык;
- Биология;
- География;
- Физика;
- Химия.