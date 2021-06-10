В Украине могут появиться платные тесты ВНО

Министерство образования и науки издало приказ о некоторых вопросах проведения в 2022 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, сообщает Оp.ua.

Со следующего года участники тестирования смогут дополнительно сдать ВНО за свой счет.

В документе указано, что ВНО в 2022 году будет проводиться с 23 мая по 15 июля.

Участник внешнего оценивания имеет право пройти тестирование:

за счет средств государственного бюджета не более чем из пяти учебных предметов из Перечня

за счет средств физических и юридических лиц в установленном законодательством порядке дополнительно, сверх установленного количества учебных предметов

Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО: