В Украине могут появиться платные тесты ВНО

В Украине могут появиться платные тесты ВНО

Министерство образования и науки издало приказ о некоторых вопросах проведения в 2022 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, сообщает Оp.ua.

Со следующего года участники тестирования смогут дополнительно сдать ВНО за свой счет.

В документе указано, что ВНО в 2022 году будет проводиться с 23 мая по 15 июля.

Участник внешнего оценивания имеет право пройти тестирование:

  • за счет средств государственного бюджета не более чем из пяти учебных предметов из Перечня
  • за счет средств физических и юридических лиц в установленном законодательством порядке дополнительно, сверх установленного количества учебных предметов

Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО:

  • Украинский язык;
  • Украинский язык и литература;
  • Математика (задания уровня стандарта);
  • Математика;
  • История Украины;
  • Английский язык;
  • Испанский язык;
  • Немецкий язык;
  • Французский язык;
  • Биология;
  • География;
  • Физика;
  • Химия.

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