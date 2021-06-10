Производители продуктов питания подняли цены на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года в сравнении с маем прошлого года выросли на 33,1%. Цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины - на 65,9, сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины - на 21,0%, за пределы Украины - на 61,7%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 61,6%, в том числе внутри Украины - на 68,0%.