В Канаде из-за обнаруженного захоронения детей начались протесты

Недовольные граждане Канады вышли на улицы после того, как представители общины “Народ слияния” обнаружили на территории бывшей школы-интерната в городе Камлупс массовое захоронение с останками 215 детей, сообщает Новое время.

По словам главы общины Розанны Казимир, смерти учащихся этого заведения, закрытого в 1978 году, никогда не документировались его администрацией. По информации полиции, некоторым из умерших было около трех лет, и пока неизвестно, когда и по какой причине они погибли.

На фото ниже изображен протестующий житель Торонто, который стоит на поваленном памятнике Эгертону Райерсону – основоположнику канадской системы школ-интернатов для коренных народов.

Фото: Крис Хелгрен / Reuters

Система школ-интернатов, куда для принудительной ассимиляции помещали детей и подростков коренных народов, в первую очередь – индейцев, действовала в Канаде в 19-20 веках. За это время через такие школы прошли более 150 тыс. воспитанников, которых силой разлучали с семьями, запрещали говорить на родных языках и практиковать традиционные культурные обычаи. Причем нередко учащиеся подвергались жестокому унижению и насилию. Многие из них больше не вернулись в свои семьи.