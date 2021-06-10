Кроссовер Alfa Romeo впервые замечен на дорогах

Его должны полностью рассекретить в начале следующего года, сообщает Motor 1.

В концептуальной форме кроссовер Alfa Romeo Tonale дебютировал еще весной 2019 года. Серийную версию ждали к нынешней осени, однако новый босс бренда Жан-Филипп Импарато отправил модель на доработку для улучшения характеристик гибридной силовой установки. И только теперь в нашем распоряжении оказались шпионские фото прототипа.

Сделанными в Турине снимками автор поделился с нашими коллегами из итальянской редакции. Машина на них плотно замаскирована – скрыт даже дизайн колесных дисков, но очертаниями лицевой части она действительно напоминает позапрошлогодний шоу-кар. При этом фары и радиаторная решетка выглядят крупнее, чем на концепте. В профиль же модель как будто бы стала более угловатой.

На какой платформе построен Alfa Romeo Tonale, точно не известно, но поскольку его разработка началась до образования альянса Stellantis, это должно быть шасси бывшей группы Fiat Chrysler Automobiles. В линейке двигателей совершенно точно появится гибрид с возможностью зарядки от сети, но более детальная информация отсутствует. При этом предполагается, что «заряженной» модификации по имени Quadrifoglio у младшего кроссовера Alfa Romeo не будет.

Мировая премьера Tonale должна состояться в первом квартале 2022 года. На европейский рынок модель выйдет к июню, а ближе к концу года доберется и до США.