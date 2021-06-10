Кроссовер Alfa Romeo впервые замечен на дорогах

Кроссовер Alfa Romeo впервые замечен на дорогах

Его должны полностью рассекретить в начале следующего года, сообщает Motor 1.

В концептуальной форме кроссовер Alfa Romeo Tonale дебютировал еще весной 2019 года. Серийную версию ждали к нынешней осени, однако новый босс бренда Жан-Филипп Импарато отправил модель на доработку для улучшения характеристик гибридной силовой установки. И только теперь в нашем распоряжении оказались шпионские фото прототипа.

Сделанными в Турине снимками автор поделился с нашими коллегами из итальянской редакции. Машина на них плотно замаскирована – скрыт даже дизайн колесных дисков, но очертаниями лицевой части она действительно напоминает позапрошлогодний шоу-кар. При этом фары и радиаторная решетка выглядят крупнее, чем на концепте. В профиль же модель как будто бы стала более угловатой.

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На какой платформе построен Alfa Romeo Tonale, точно не известно, но поскольку его разработка началась до образования альянса Stellantis, это должно быть шасси бывшей группы Fiat Chrysler Automobiles. В линейке двигателей совершенно точно появится гибрид с возможностью зарядки от сети, но более детальная информация отсутствует. При этом предполагается, что «заряженной» модификации по имени Quadrifoglio у младшего кроссовера Alfa Romeo не будет.

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Мировая премьера Tonale должна состояться в первом квартале 2022 года. На европейский рынок модель выйдет к июню, а ближе к концу года доберется и до США.

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