В ВОЗ призвали ответственно относиться к путешествиям

ВОЗ призвала европейцев ответственно относиться к путешествиям во время летних отпусков, пишут иностранные СМИ.

"В связи с растущим количеством общественных собраний, большей мобильностью населения и крупными фестивалями и спортивными турнирами, которые состоятся в ближайшие дни и недели, Европейское региональное бюро ВОЗ призывает к осторожности", - заявил на брифинге глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.

"Если вы решили путешествовать, делайте это ответственно. Помните о рисках...", - сказал Клюге.

Отметим, что за последние два месяца количество новых случаев COVID-19, случаев смерти и госпитализаций снизилось, что побудило 36 из 53 стран региона начать ослабление ограничений.

Страны должны извлечь уроки из нового всплеска случаев заболевания летом прошлого года, несмотря на то, что активно проводится вакцинация.

Глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге также добавил, что всего 30% жителей региона получили первую дозу вакцины - этого будет недостаточно для предотвращения новой волны вируса.