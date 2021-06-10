Nissan прекратит продажу Navara в Европе

А также закроет завод в Барселоне, где собиралась модель, сообщает Автоцентр.

Решение о сокращении сегмента пикапов и прекращении продаж Navara не случайно. Оно обусловлено снижением спроса. В прошлом году в Европе было продано 11 695 пикапов Ниссан Навара, тогда как в 2016 эта цифра составляла 30 000 единиц.

Уход модели с европейского рынка повлечет за собой остановку завода в Барселоне, где и собирался пикап. Конвейер предприятия остановят зимой 2021 года, а продажи модели в Европе завершатся в следующем году. От идеи поставок автомобилей на европейский рынок из Таиланда в Nissan отказались.

До 2020 года на заводе в Барселоне собирали еще два пикапа – Mercedes-Benz X-Class и Renault Alaskan. Оба построены на базе Ниссан Навара. Впервые он появился на рынке в 1985 году. Нынешнее, третье поколение пикапа вышло в 2014 году. Помимо Испании модель выпускается на заводах в Таиланде, Аргентине, Мексике, Китае и Южной Африке.