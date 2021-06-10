Сооснователь Ethereum заработал на инвестициях в Dogecoin

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заработал более $4 млн на инвестициях в Dogecoin (DOGE). В подкасте научного сотрудника MIT Лекса Фридмана он рассказал﻿, что в 2016 году вложил в криптовалюту $25 000, сообщает ForkLog.

По словам Бутерина, он был впечатлен сообществом Dogecoin, однако не имел объективных причин для инвестиций в актив.

«Помню, я думал: “Как объяснить маме, что я вложил $25 000 в DOGE?”. Единственная интересная вещь в этой монете — логотип собаки. Но, конечно, это была одна из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал», — сказал он.

Сооснователь Ethereum отметил, что был застигнут врасплох спекулятивным ажиотажем из-за твитов Илона Маска о мем-криптовалюте. Он рассказал, что находился на изоляции в Сингапуре, когда цена DOGE за один день выросла на 775%.

Он продал половину монет и пожертвовал $4,3 млн прибыли некоммерческой организации GiveDirectly.

Бутерин не считает, что в действиях Маска присутствует «изощренная злонамеренность» . По его словам, бизнесмен — «просто человек, которому нравятся собаки» .

Он подчеркнул, что Tesla и SpaceX придется в какой-то момент принять Ethereum, если они хотят остаться в криптовалютной экосистеме.

«Биткоин — это блокчейн для денег, а Ethereum с самого начала создавался как блокчейн общего назначения», — сказал он.