Что будет с топливным рынком Украины: прогноз цен

В мае прогнозы по обеспечению бензином, дизельным топливом и сжиженным автомобильным газом, были неутешительными. По ценам - туманными, сообщает Auto-Consulting.

В середине мая было введено госрегулирование цен на топливо. Из-за этого некоторые сети АЗС сперва прекратили, но потом возобновили продажи топлива премиальных марок. А цены - стабилизировались. Как обстоят дела сейчас, и каковы ближайшие перспективы?

На сегодняшний день, цены на топливо, по сравнению с майскими, не только остались на том же уровне, но и немного снизились. Топливо немного подешевело, по сравнению с майскими ценами. На том же уровне осталась только стоимость литра А-95. Что, как говорится, тоже неплохо. Курс гривны к доллару укрепляется, и правительство говорит, что это станет тенденцией июня. Минэкономики опубликовало новые расчеты средней стоимости топлива на первую декаду июня. Бензин - не дороже 29,92 грн/л (плюс 8 коп к майской цене), предельная цена дизтоплива - 27,91 грн/л (плюс 2 коп. к маю).

По мнению экономиста и эксперта Growford Institute Виктора Скоршевского, снижения цен на топливо фактически не произошло. На самом деле, на многих АЗС просто уменьшили размер скидок по карточкам для постоянных клиентов. Бороться с ценами регулированием, по его мнению, - бессмысленно.

Директор специальных проектов в НТЦ “Психея”, профессор Геннадий Рябцев не считает, что это качественное госрегулирование. Оно, по его словам, придумано “на колене” и с нарушением многих норм. А сделали его для того, чтобы успокоить кого-то наверху. К тому же, считает господин Рябцев, как минимум, непонятно, по какой системе Минэкономики устанавливает эти цены.

"Непонятно также, почему маржа при торговле бензином на 2 грн/л меньше, чем при торговле дизтопливом. Не понятно и то, что такое “социальное топливо”, цены на которое регулируют, И в каких правовых актах написано о таком регулировании. И почему цены регулируются только на бензин и дизтопливо? А на сжиженный автомобильный газ нет?", - сказал Генна﻿дий Рябцев.

Напомним, что 14 мая Кабинет министров Украины издал постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Таким образом, правительство установило предельную маржу АЗС. Уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/л, бензина – не выше 5 грн/л.

Перспективы﻿

По мнению Виктора Скоршевского, в среднесрочном периоде цена топлива зависит от двух факторов: от курса доллара и от цен на нефть на мировых рынках. Сейчас она около $70 за барель. Если к концу года на мировых рынках будет подорожание нефти, то подорожает и топливо у нас. Если нет - то, возможно нет.

Как сообщил Геннадий Рябцев, на ближайшую неделю цены - без изменений. А дальше - как пойдёт. Если гривна двинется вниз, подорожание будет в течение 10 дней. Но если никто не будет лезть в Беларусь “со своим уставом”, - то есть - если белорусские поставки не прекратятся, то цены на топливо летом будут стабильны. Объективных причин для их изменения, при стабильном курсе гривны нет.

Директор Консалтинговой “Группы А95” Сергей Куюн также согласен с тем, что сегодня объективных причин для подорожания топлива нет. А значит - пока нет поводов для беспокойства. Тем более, что сейчас раз в 10 дней Минэкономики будет публиковать рекомендуемые расчетные цены на топливо. Тем не менее Сергей Куюн считает, что расслабляться рано.

Если подвести общий итог, можно сказать, что лето по уровню цен на топливо обещает быть спокойным. Но при этом, объективно, угрозы для нашего топливного рынка никуда не исчезли. Он, как и раньше, сильно зависит от импорта.