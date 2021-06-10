Honda показала новый хэтчбек Civic

Honda уже представила версию Civic с кузовом седан, а дебют хэтчбека запланирован на 23 июня. Чтобы подогреть интерес к новинке, компания показала тизер новинки, сообщает Обозреватель.

Популярную модель Honda Civic Hatchback с нетерпением ждут фаны марки. В конце текущего месяца компания пообещала представить новинку, а пока продемонстрировала тизер автомобиля.

Тизер Honda Civic Hatchback нового поколения. Источник: Honda

По предварительным данным новый хэтчбек Civic будет выпускаться на американском заводе компании в Гринсбурге, штат Индиана. Впервые модель с таким кузовом будет выпускаться в США. В свою очередь, седан будет поступать в дилерские центры из Канады, с завода в Аллистоне, провинция Онтарио.

Родственный седан Honda Civic 11-го поколения был представлен в апреле нынешнего года. Источник: Honda

Как и седан, дебютировавший в апреле нынешнего года, новое поколение хэтчбека получит 2-литровый атмосферный мотор, который развивает мощность 160 "лошадок". Кроме того, покупатели смогут заказать более мощную турбированную версию с 1,5-литровым мотором, в арсенале которого 182 силы. В стандартной комплектации оба варианта идут в паре с бесступенчатым вариатором CVT, но в компании подтвердили, что можно будет заказать 6-ступенчатую "механику". Также новинка унаследует интерьер от родственного седана.