Тарифы на тепло будут устанавливать местные власти

Полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) в сфере теплоснабжения хотят передать органам местного самоуправления, сообщает UBR.

Теперь устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов будут "на местах".﻿ Соответствующий проект постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения" был одобрен на заседании регулятора 9 июня.

"Проектом, в частности, предполагается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ (кроме осуществляющих хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках) на местный уровень", – поясняет пресс-служба регулятора.

Всего передать хотят 80 лицензиатов (28 субъектов). При этом регулятор будет контролировать работу этих предприятий и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

"Если было принято политическое решение о полной децентрализации, то мы его будем выполнять... Мы должны выработать единый подход, ведь это решение концептуальное" , – прокомментировал глава комиссии Валерий Тарасюк.

В НКРЭКУ также объяснили, что ранее с подобной просьбой к ним обращались Минрегион, Ассоциация городов и другие общественные организации. По их мнению, такая инициатива "позволит более эффективно регулировать предприятия в сфере теплоснабжения" .

Также регулятор получил поддержку со стороны Кабмина и Верховной Рады, которые ранее одобрили необходимые нормативные акты. При этом ряд предприятий, таких как "Ривнетеплоенерго" и "Черкассытеплокоммунэнерго", не поддерживают данное решение.

Проект постановления будет на стадии обсуждения еще две недели (до 22 июня).