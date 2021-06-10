В УЕФА объяснили, почему запретили слоган "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование слогана "Героям слава!" на форме сборной Украины, поскольку он имеет не только политический подтекст, но и исторический и милитаристский смысл. В организации пришли к такому выводу после детального изучения этого вопроса, сообщает Обозреватель.

В УЕФА, изначально эту фразу не рассматривали как ответ на приветствие "Слава Украине!" и анализировали отдельно. Что касается первой части слогана и карты Крыма на экипировке, то эти элементы не нарушают регламент организации.

Отмечается, что полуостров является признанной в Организации Объединенных Наций (ООН) территорией нашей страны, а надпись "Слава Украине!" используется на форме с 2018 года.

У сборной Украины вновь будут три комплекта формы. Источник: Facebook Андрея Павелко

Украина представила форму на Евро. Источник: Facebook Андрея Павелко

Форма сборной Украины на Евро-2020. Источник: Facebook Андрея Павелко

Напомним, что в России возмутились из-за нового игрового комплекта и призвали УЕФА запретить его использование на Евро-2020. Сначала в организации заявили, что экипировка уже утверждена, поскольку соответствует всем ее правилам. После этого главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко указал на беспочвенность требований РФ.

Андрей Шевченко.

Несмотря на это Российский футбольный союз (РФС) подал протест в УЕФА из-за формы Украины.