Цены на бензин возобновили рост

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 июня 2021 года, по сравнению с предыдущим торговым днем, выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,67 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: