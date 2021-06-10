У Порошенко обвинили Банковую в распространении фейков

В партии "Европейская Солидарность" опровергли громкий фейк о якобы принудительном вызове на допрос лидера украинской оппозиции, пятого президента Петра Порошенко. Такую информацию распространил ряд украинских и российских СМИ, сообщает Обозреватель.

Сообщение с опровержением появилось на Facebook-странице политсилы. Отмечается, что "информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена на подконтрольных власти СМИ".

СМИ распространили новый фейк о Порошенко
СМИ распространили новый фейк о Порошенко. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
В сети распространили новый фейк о Порошенко
В сети распространили новый фейк о Порошенко. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
Новый фейк о Порошенко появился в сети
Новый фейк о Порошенко появился в сети. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
"В частности, информацию опубликовали в телеграмм-канале депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука, информационное агентство "УНН", издание "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а также кремлевское агентство "ТАСС"", – сообщили в "ЕС".
Информацию опубликовали провластные СМИ
Информацию опубликовали провластные СМИ. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
Фейк опубликовали также российские СМИ
Фейк опубликовали также российские СМИ. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
Новый фейк о Порошенко распространил ряд СМИ
Новый фейк о Порошенко распространил ряд СМИ. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
В сети множество источников распространили фейк о Порошенко
В сети множество источников распространили фейк о Порошенко. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"
"В "ЕС" опровергли новую информацию о Порошенко
"В "ЕС" опровергли новую информацию о Порошенко. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"

Несмотря на это, в партии призвали новосозданный Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины провести расследование, "наконец показать свою эффективность и принять необходимые меры для предупреждения подобных фейковых кампаний со стороны власти в будущем".

В "Европейской Солидарности" опровергли громкий фейк о Порошенко
В "Европейской Солидарности" опровергли громкий фейк о Порошенко. Источник: Facebook "Европейской Солидарности"

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