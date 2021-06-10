В больницах Укрзализныци проводят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах "Укрзализныци". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, сообщает РБК-Украина.

﻿В пресс-службе отметили, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным определением суда для проведения обысков.

Должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в сентябре-декабре прошлого года.