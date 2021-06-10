Кулеба попросил Италию открыть границы для украинских туристов

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо обратился к правительству Италии с просьбой открыть границы для украинских путешественников, сообщает Корреспондент.

Министр добавил, что Украина хочет видеть больше туристов из Италии.

"Мы с вами живем в условиях пандемии COVID, поэтому эту тему мы тоже обсуждали. И я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии и больше итальянских туристов в Украине", — подчеркнул Кулеба.

В Украину 10 июня прибыл министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в нашу страну.