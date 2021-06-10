Глава Минэнерго уплатил 500 тысяч гривен налогов

Министр энергетики Герман Галущенко уплатил 564,4 тыс. грн налогов с гонораров, которые он получил от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии Галущенко, которое опубликовано в Реестре деклараций, он 2 июня оплатил 564 382 гривен налога на доходы физических лиц, который уплачивается по результатам годового декларирования.

Герман Галущенко, которого Рада 29 апреля назначила министром энергетики, задекларировал 5,145 млн грн доходов за 2020 год, из них 1,8 млн грн - его зарплата в "Энергоатоме".

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.