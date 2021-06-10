В Италии думают прекратить массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Италии постепенно меняют стратегию вакцинации населения, уходя от массового использования вакцины AstraZeneca. Главный аргумент в пользу этого – значительное улучшение эпидситуации в стране, пишут международные СМИ.

Замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери отметил, что люди в возрасте до 30 лет вообще не должны использовать этот препарат.

“Я бы не советовал AstraZeneca женщинам до 50 лет. Вакцина вызывает подозрения из-за определенных осложнений, особенно среди молодых людей. А в связи с уменьшением количества заболевших риски начали превышать пользу”, – сказал он.

При этом в том, что еще 3 недели назад вакцину рекомендовали для массового использования, нет никакой ошибки, считают в офисе чрезвычайного комиссара по вопросам пандемии.

“Это не означает, что ошибка была совершена ранее, потому что всего три недели назад состояние эпидемии и ход кампании вакцинации были другими и оправдывали массовое использование этой вакцины”, – уверен представитель органа.