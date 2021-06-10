Законопроект о коренных народах полностью соответствует Декларации ООН - Кулеба

Законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины, и не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", - сказал Кулеба.