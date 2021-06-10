На Херсонщине в курортных городах будут вакцинировать всех желающих

Директор областного департамента здоровья Виктор Короленко заявил, что на следующей неделе в Херсонской области будет открыто четыре дополнительные пункты вакцинации в курортных городах, где прививки против COVID-19 смогут сделать все желающие, сообщает Херсон Online.

"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе" , - сказал Короленко.

Также, по его словам, с 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.

В области открыли и 6 пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Здесь могут вакцинироваться все желающие жители оккупированного пол острова, если они имеют паспорт гражданина Украины.

"Уже есть отдельные случаи, когда наши земляки приезжали из Крыма для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда" , - говорит Виктор Короленко.

Всего на Херсонщине открыто более 180 пунктов прививки против COVID-19 и функционирует 11 мобильных бригад. В области уже использовано 43693 дозы вакцин Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech)