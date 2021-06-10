ВОЗ предупреждает о распространении более заразного штамма COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекла распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter организации, сообщает Лента.Ру.

По словам Клюге, эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Представитель ВОЗ подчеркнул, что этот штамм вируса вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразность и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

Клюге призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года.