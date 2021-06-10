Судьи КСУ заблокировали работу суда: требуют обеспечить участие Тупицкого в заседаниях

Шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного, сообщает Интерфакс-Украина.

Как стало известно из источников в КСУ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - сказал собеседник агентства.

При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку оно могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Как сообщалось, Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве - его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.

27 марта Тупицкий потерял статус судьи КСУ вследствие отмены президентом Украины В. Зеленским указа Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КСУ составило существенную угрозу национальной безопасности Украины.