Радуцкий призвал местную власть открывать Центры вакцинации

Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине на этой неделе вдвое увеличилось количество Центров вакцинации.

Об этом Радуцкий написал на своей Facebook-странице.

В то же время, Радуцкий напомнил, что "нужно продолжать действовать и активизировать местную власть!".

"Некоторые области, как, например, Полтавская и Львовская, очень активно включились в этот процесс и открыли центры вакцинации не только в областных центрах, но и в небольших городах. В то же время почти в половине регионов открытие Центров вакцинации вообще не происходит.

Как результат, люди из одних областей отправляются прививаться к другим! Потому что дома местное руководство почему-то не шевелится и не заботится об открытии Центра", - отметил глава Комитета.

Он также обратился к местным руководителям с требованием открывать Центры вакцинации.

"Алгоритмы открытия Центров у региональных департаментах здравоохранения. Вакцинами МЗ обеспечил. Министерство продолжает проводить тренинги для обучения работников мобильных бригад.