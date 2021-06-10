В Одессе вандалы подожгли мемориал погибшим евромайдановцам

Активист Демьян Ганул заявил, что в Одессе ночью неизвестные хотели поджечь мемориал в честь погибших 2 мая 2014 года патриотов-евромайдановцев, сообщает Корреспондент.

"Сегодня ночью сепаратисты совершили поджог красно-черного флага в центре Одессы. Флага, который считается символом борьбы за независимость Украины. Это место - своеобразный мемориал ребятам, отдавших жизнь за мирную Одессу", - написал Ганул в соцсети.

Он также обратился к полиции и СБУ с просьбой отреагировать.

Вандалы пытались сжечь красно-черный флаг на мемориале погибшим 2 мая 2014 года одесситам Игорю Иванову и Андрею Бирюкову. Мемориал установлен на Дерибасовской улице.

Демьян Ганул опубликовал фотографию, на которой видно, что попытка была неудачной. Полотно стяга оказалось прожжено в одном месте.