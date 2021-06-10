Названы лучшие новые спорткары в различных категориях
Автомобили никогда не были такими быстрыми, как сейчас. Благодаря современным технологиям автопроизводители могут делать удивительные машины, сообщает Обозреватель.
Очень быстрыми уже являются не только привычные гиперкары, но и, например, седаны и купе. На рынке очень много мощных моделей, поэтому сайт HotCars выбрал лучшие среди них и составил список из топовых спорткаров в различных категориях.
Лучший спортивный кабриолет – Lexus LC500
Кабриолет Lexus LC500 выделяется среди других своим великолепным дизайном. Он имеет колесную базу 2870 мм и массивные двери, что делает его вид очень стильным.
Эта модель Lexus оснащена двигателем V8, который выдает 471 лошадиную силу. Автомобиль также доступен с рядом улучшенных характеристик, которые позволят сделать его более удобным для вождения.
Лучшее спортивное купе – Subaru BRZ
Автомобили Subaru известны своей усовершенствованной системой полного привода. Однако не каждая машнина бренда оснащена такой системой. Модель BRZ имеет именно заднеприводную конфигурацию.
Авто выдает 205 лошадиных сил и поставляется в кузове купе. В стандартной версии у него есть шестиступенчатая механическая коробка передач, что делает его настоящим спроткаром.
Лучший спортивный седан – Kia Stinger
Некоторые считают Kia экономным брендом, но их модель Stinger – это все что угодно, но только не экономия. Ее двойной турбированный двигатель V6 обеспечивает 368 лошадиных сил. Он может быть совмещен с задним или полным приводом и спортивно настроенной подвеской.
Автомобиль никогда не производился массово, и выходил только в ограниченных сериях. Ходили слухи, что его перестанут производить, но компания объявила, что модель получит обновление в 2022 году.
Лучший масл-кар – Dodge Challenger
Dodge Challenger – культовый автомобиль, который может иметь до 807 лошадиных сил, что полностью оправдывает его популярность. Он ориентирован только на выдачу мощности и производительности.
Последняя его версия SRT Super Stock 2020 модельного года может разогнаться до 270 км/ч, а 97 км/ч набирает за 3,3 секунды. Она также получила шины Nitto, widebody-обвес и адаптивную подвеску с трековых режимом.
Лучший суперкар – Chevy Corvette C8
Chevy Corvette C8 – это новая версия легендарной модели, которая выпускается с 1953 года. Ее 6,2-литровый двигатель LT 2 V8, расположенный по центру кузова, выдает 495 лошадиных сил.
На трассе этот автомобиль может достичь около 320 км/ч, а 97 км/ч набирает за 2,9 секунды. Он оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Лучший гиперкар – McLaren Speedtail
McLaren Speedtail – особенный автомобиль и он стоит более 2 000 000 долларов. Его изготовят всего в 106 экземплярах.
Модель оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 1035 лошадиных сил. Подобно легендарному McLaren F1, он также имеет трехместный салон, в котором водитель размещен по центру.