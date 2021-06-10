Таможенников переведут на контракты

С 1 июля текущего года Государственная таможенная служба начнет переводить своих сотрудников на контрактную форму работы в отдельные подразделения, сообщает UBR.

Будет установлен шестимесячный испытательный срок, по результатам которого будут приниматься решения о расторжении или продлении контрактов. Об этом рассказал глава Гостаможслужбы Павел Рябикин. Он назвал главные преимущества нововведения.

"С одной стороны, это позволит создать систему жесткого кадрового контроля: регулярно проводить проверки на добропорядочность, проверки знаний и тестирования, служебные проверки с использованием полиграфа. С другой стороны – откроются возможности для существенного поднятия людям зарплат – в будущем году до 30 тыс. грн", – сообщил Рябикин.

Также он опроверг информацию СМИ о нарушении трудовых прав таможенников, которые будут подписывать эти документы.

"Ничего противоправного в этом контракте нет, и трудовые права таможенников никоим образом не ущемляются" , – заверил он.