В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение исключить государственный канал «Беларусь 24» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, сообщает Детектор Медиа.

Такое решение регулятор принял на своем заседании 10 июня. Нацсовет проводила постоянный мониторинг канала.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины и другие нарушения. А поскольку Беларусь не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канала следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.