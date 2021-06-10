Харьковский суд в третий раз отменил переименование проспекта в честь Жукова

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возврат проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Признать противоправным и недействующим пункт 1 решения Харьковского горсовета от 24.02.2021 "Об увековечивании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной в четверг судьей Екатериной Севастьяненко.

Полный текст решения будет составлен в течение 10 дней. На него может быть подана апелляция.

"Мы обжаловали все решение в целом, но, собственно, переименование касалось только п. 1 этого решения, другие пункты имели больше технический характер ... То, что касается переименования, суд решение в этой части отменил", - пояснил журналистам один истцов, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

Суд отменяет переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз.

Как сообщалось, 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.