В Маньяме разбился военный самолет: 12 погибших
Сегодня, 10 июня неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет, на борту которого находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, сообщает РБК-Украина.
Как отмечают местные СМИ, самолет направлялся из столицы Нейпьидо в город Пьин Оо Луин и, при осуществлении посадки, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.
Известно, что на борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.
По информации местной прессы, пилоту и одному из пассажиров удалось выжить. Их доставили в военный госпиталь.
"Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало",- добавляют в СМИ.
Что стало причиной трагедии пока не известно.