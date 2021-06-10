Первая страна признала украинское свидетельство о COVID-вакцинации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавируса. Это значит, что вакцинированные украинцы смогут свободно путешествовать в Венгрию, сообщает Деловая столица.

Как отметил Кулеба, Венгрия стала первой страной, которая признала украинское свидетельство о вакцинации. Уже 11 июня границы Венгрии откроются для вакцинированных украинцев.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение" , — заявил он.