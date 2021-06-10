Футболист Зозуля получил орден от Зеленского
Украинский футболист Роман Зозуля получил орден "За заслуги ІІІ степени". Бывший форвард Альбасете не один год помогает нашим военным, основал благотворительный фонд "Народная армия, сообщает Сегодня.
Но с подачи России испанские болельщики обвиняли Зозулю в нацизме и даже срывали матчи с его участием.
Получение ордена Зозуля сопроводил цитатой знаменитого украинского писателя Остапа Вишни.
"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"
"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда – орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за отличие", – написал Зозуля в Facebook.