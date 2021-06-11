Для Верховной Рады заказали новые автомобили

Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады объявила тендер на закупку 21 автомобиля Toyota Camry. Ожидаемая стоимость закупки составляет 18 млн гривен. Победителя торгов должны выбрать в августе 2021 года, сообщает 24 Канал.

Как стало известно из объявления электронной системы государственных закупок ProZorro, 8 июня 2021 года Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады объявила тендер на закупку 21 легкового автомобиля Toyota Camry или эквивалент. Ожидаемая стоимость закупки составляет 18 млн гривен или 857,14 тыс. гривен за единицу. Аукцион запланирован на 16 августа 2021 года.

Согласно техническому заданию к тендеру, автомобили должны быть 2021 года выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типа – бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски – 17 дюймов, коробка передач – 8-ступенчатая, автоматическая. Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем. Гарантия на автомобили – не менее 3 лет или 100 тыс. км пробега. Поставить автомобили победителю торгов будет необходимо до конца 2021 года.

Ранее в Автобазе Верховной Рады сообщали, что автопарк Верховной Рады насчитывает 186 единиц техники, из которых 144 легковые авто: 68 – Toyota Camry, 37 – Škoda Octavia, 28 – Opel Omega, 3 – Mercedes-Benz, 3 – Toyota Land Cruiser, 2 – Opel Combо, 1 – Volkswagen Phaeton, 1 – ГАЗ-3110, 1 – ЗАЗ-110551-71.