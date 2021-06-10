На Киевщине девушка во время фотосессии застрелила приятеля

Под Киевом девушка во время фотоссесии для социальных сетей по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает Деловая столица.

Сообщается, что инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей.

"В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье" , — говорится в сообщении полиции Киевской области.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.