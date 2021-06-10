Солнечное затмение 2021: фотографии из Украины и мира

В четверг, 10 июня, состоялось довольно редкое явление – практически полное затмение Солнца Луной, в результате чего можно было наблюдать "огненное кольцо, сообщает 24 Канал.

К сожалению, жители Украины могли наблюдать только частичное затмение при котором Луна покрывала лишь 5% поверхности Солнца. Однако мы собрали для вас фото из разных мест, в том числе и Украины.

Наблюдать "огненное кольцо" можно было 10 июня. Максимальной фазы затмение в Украине достигло в 13:41:51 по Киеву. Во многих городах Украины наблюдать солнечное затмение было крайне трудно из-за высокой облачности, однако несколько замечательных кадров удалось словить.

Солнечное затмение в Украине – фото

Максимальная фаза солнечного затмения в Украине – Ивано-Франковск / Фото Алексей Нимчук

Фото солнечного затмения

Солнечное затмение в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky