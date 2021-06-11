В Украине началось производство "умных батарей"

Одесский R&D-центр EMGo Technology разработал и запустил в серийное производство продуктовую линейку мощных LiFePo4-накопителей. По словам разработчиков, по состоянию на сегодня компания выводит на рынок два типа мощных батарей, сообщает 24 Канал.

Первый – большой домашний пауербанк, второй – настоящая "smart home battery".

Об "умных батареях"

Большой домашний пауербанк номиналом 8 кВт и пиковой мощность 20 кВт – предназначен для интеграции в уже имеющиеся и установленные домашние солнечные системы с инвертором. Все больше украинцев, пользующихся солнечными панелями, отдают предпочтение созданию запаса доступной энергии перед "сливом" солнечной энергии в сеть по зеленому тарифу. "Smart home battery" – мощная батарея со встроенным инвертором. Это устройство является универсальной домашней подстанцией, которую можно настроить на необходимый алгоритм работы. Может работать с солнечными панелями как резервуар энергии, а также – как умный пауербанк: заряжается как от солнца, так и от сети. В случае перебоев с электричеством владелец такой батареи даже не заметит этого – "мозг" батареи сработает автоматически и подключит имеющиеся резервы. Бортовой компьютер батареи может одновременно заряжать батарею от солнца и, например – отдавать энергию в систему питания дома.

"Мы строим первое в Украине сертифицированное и стандартизированное производство мощных аккумуляторных батарей на основе лития. Мы создаем хранилища для хранения энергии и делаем весомый вклад в развитие зеленой энергетики в Украине. Убеждены, что проект является важным и актуальным для Украины с дневным пиком потребления и нехваткой энергии днем ​​и колоссальным избытком энергии, что формируется ночью. Сегодня все больше людей переходят на альтернативные источники энергии, или же комбинируют их с традиционными,", – рассказал один из основателей EMGo Technology .

Компания имеет планы по максимальной локализации производства этих позиций в Украине. К сожалению, пока нет физической возможности производить в Украине элементы питания, из которых конструируются домашние батареи. Именно поэтому EMGo начали долговременное проектное сотрудничество с одним из американских лидеров индустрии элементов питания.

В то же время уже сейчас локализованы разработка и сбор устройств (лазерная сварка элементов), актуально – локализация производства управляющей и силовой электроники в Украине. По словам разработчиков, аккумуляторные модули могут просто масштабироваться для использования не только в бытовых, но и в бизнес-целях (к примеру, как мощные подстанции для производственных участков) – на случай отключений электричества, или даже для компенсации больших нагрузок на сеть предприятия.