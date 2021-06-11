В Италии продлят признание украинских водительских прав

Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав. Соглашение перестало действовать 1 июня, сообщает 24 Канал.

"Украина и Италия вскоре продлят соглашение о признании и обмене удостоверений водителя" , – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уже завершены все необходимые процедуры для продления соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.

"Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождению в Италии" , – заявил он.

Напомним, с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.