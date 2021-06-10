Неуместный троллинг: экс-секретарь СНБО об интервью Путина
Президент России Владимир Путин своим интервью хотел "потроллить" руководство Украины, заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24, сообщает Украина24.
"Интересно, что это интервью было сделано вчера ночью, буквально в полночь. Я еще ночью его увидел и удивился, что не так много просмотров было. Как-то не очень сильно его разгоняли. Удивительно, скорее, это нам все адресовалось. Почему такая позиция? Позиция в принципе очень простая — 20 минут Путин говорит только об Украине, и выделил отдельное время, чтобы потроллить руководство Украины. Можно по-разному относиться к Зеленскому, оппозиционные партии его критикуют, но в таких отношениях мы все должны поддерживать президента, мы должны четко держать одну линию в отношении России. Так вот, такой троллинг я считаю абсолютно неуместным", — сказал он.
Данилюк объяснил, почему он против встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Фактически Путин сказал: о международной безопасности я здесь с Байденом планирую поговорить, и это не ваше (Украины — ред.) дело вообще. А что касается Донбасса — это ваши (Украины — ред.) внутренние проблемы, а Крым — это вообще вне дискуссии. Фактически что сейчас делает Путин — он напоминает нашей власти о том, что вы там что-то говорили о встрече, а сейчас замолчали, то я вам напоминаю, что я не против, но на моих условиях. Вот именно об этом оно и было. На встрече с Зеленским Путин будет говорить в своем стиле, унижая украинское руководство. Поэтому я был против этой встречи, пока там не будет согласовано две темы — Донбасс и Крым. До того нечего встречаться", — сказал он.