Неуместный троллинг: экс-секретарь СНБО об интервью Путина

Президент России Владимир Путин своим интервью хотел "потроллить" руководство Украины, заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24, сообщает Украина24.

"Интересно, что это интервью было сделано вчера ночью, буквально в полночь. Я еще ночью его увидел и удивился, что не так много просмотров было. Как-то не очень сильно его разгоняли. Удивительно, скорее, это нам все адресовалось. Почему такая позиция? Позиция в принципе очень простая — 20 минут Путин говорит только об Украине, и выделил отдельное время, чтобы потроллить руководство Украины. Можно по-разному относиться к Зеленскому, оппозиционные партии его критикуют, но в таких отношениях мы все должны поддерживать президента, мы должны четко держать одну линию в отношении России. Так вот, такой троллинг я считаю абсолютно неуместным" , — сказал он.

Данилюк объяснил, почему он против встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.