Витренко ищет альтернативу контракту с "ЙЕ Энергией" Фирташа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подверг критике заключенный его предшественником Андреем Коболевым крупный годовой контракт на поставку газа для нужд населения с компанией "ЙЕ Энергией" Дмитрия Фирташа и заявил о поиске альтернативы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы смотрим на контракт. Определенная вещь, которая мне не нравится, что компании Фирташа покупают ниже спотовой цены и могут продать этот газ промышленным потребителям. Мы создали компаниям Фирташа возможность для арбитража", – сказал он в организованном U.S. - Ukraine Business Council в четверг вэбинаре, находясь в поездке в Вашингтон.

Витренко уточнил, что контракт еще остается в силе, но по нему были заданы вопросы различными органами, в том числе Антимонопольным комитетом Украины, и созданные им возможности противоречат задекларированной борьбе с олигархами.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что идет поиск альтернативных решений в условиях, пока в Украине нет ликвидного рынка газа для годовых контрактов. В качестве примера он назвал создание "балансирующей группы" с частными игроками рынка, в котором НАК мог бы выступить поставщиком газа, но одновременно имел бы возможность способствовать развитию рынка.

Витренко добавил, что параллельно "Нафтогаз" продолжит развивать компанию по поставкам газа населению, чтобы чувствовать и иметь влияние на рынок, однако не намерен становиться доминирующим игроком на нем и будет способствовать развитию конкуренции.

Как сообщалось, с 1 апреля предполагалось перевести всех бытовых потребителей газа на годовые контракты. Для этого Кабмин по инициативе возглавлявшего тогда Минэнерго 3 марта поручил Минэкономики подготовить проект решения о продаже "дочкой" НАК – "Укргазвыдобування" газа для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Кроме этого, Кабмин намеревался обязать "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз". Однако "Нафтогаз" и "ЙЕ Энергия" в конце марта сообщили, что подписали соглашение о купле-продаже природного газа, которое позволит предложить населению новые годовые контракты. По имеющимся данным, цена контрака близка к 7,4 грн/куб. м.

В итоге переход на годовые контракты был осуществлен с 1 мая, группа "Нафтогаз" предложила потребителям цену 7,96 грн/куб. м, а связанные с "ЙЕ Энергия" компании – 7,99 грн/куб. м, тогда как до этого с начала года они и большинство поставщиков держали цену 6,99 грн/куб. м.

"ЙЕ Энергия" в 2020 году реализовала на рынке страны 5,6 млрд куб м газа и 35 тыс. МВт электроэнергии. Компания реализует как ресурс отечественных газодобывающих предприятий, так и ресурс иностранных компаний.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.