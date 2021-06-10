В Чехии школьников будут тестировать на COVID-19 два раза в неделю

Министр здравоохранения Чехии представил план тестирования учеников чешских школ в начале следующего учебного года, сообщает 420on.

Сейчас ученики делают тесты на антигены раз в 7 дней. Однако это не означает, что после окончания учебного года тестирование закончится. Минздрав планирует, что в сентябре школьники будут проверять дважды в неделю.

«Антигенные тесты имеют смысл, если они проводятся регулярно. Мы планируем делать тесты два раза в неделю. Если в сентябре окажется, что положительных случаев мало, то мы будем постепенно снижать количество тестов или отказываться от них. Однако это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — отметил Войтех на совместном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Обязательное тестирование на covid-19 началось в школах 12 апреля. Государство предоставило им антигенные тесты. В большинстве школ решили, что будут делать ученикам тесты на антиген.