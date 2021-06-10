В США заявили о продолжении санкций против "Северного потока-2"

США продолжат санкции в отношении лиц и компаний, участвующих в строительстве российского трубопровода "Северный поток-2". Это должно продемонстрировать "постоянное противодействие" Штатов этому проекту, сообщает Обозреватель.

Соответствующие заявления в четверг, 10 июня, сделал официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Пресс-конференция транслировалась на официальной Twitter-странице ведомства.

"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать наше сохраняющееся несогласие с этим [проектом]" , – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для европейских партнеров Соединенных Штатов.

Американская администрация продолжит предпринимать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны", добавил Прайс.

Нед Прайс во время брифинга 10 июня. Источник: Скрин видео



